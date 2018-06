Secção: Desporto

Piloto da Yamaha venceu corridas principais do Nacional de motocross na pista das Lajes e consolidou liderança em MX1 e MX Elite

Luís Correia dominador em Fernão Joanes

Crossódromo de localidade do concelho da Guarda proporcionou um fim-de-semana muito competitivo

Luís Correia fez o pleno em Fernão Joanes e consolidou a liderança do Nacional de motocross em MX1 e MX Elite.

Na primeira categoria, o piloto da Yamaha venceu as duas mangas da prova corrida no domingo no crossódromo das Lajes, à frente de Hugo Basaúla (KTM) e de Luís Oliveira (Yamaha). Com este resultado, o líder do campeonato aumentou a vantagem sobre o segundo classificado do Nacional para 67 pontos, já que Pedro Carvalho (Honda) foi sétimo em Fernão Joanes. Luís Correia também dominou a prova de MX Elite, deixando o segundo (Hugo Basaúla) a mais de 31 segundos, enquanto Pedro Carvalho fechou o pódio. Depois da etapa da Guarda o piloto da Yamaha viu encurtar a distância que o separa do seu perseguidor mais direto no Nacional, Pedro Carvalho, para 33 pontos. Na categoria de MX2, Diogo Graça (Suzuki) não alinhou e quem aproveitou foi Luís Outeiro (Honda). O segundo classificado na pista das Lajes assumiu o comando do Nacional e tem agora 16 pontos de vantagem sobre Diogo Graça. A etapa de Fernão Joanes foi ganha por André Sérgio (Yamaha), com Renato Silva (Honda) a terminar na terceira posição.

A exigente pista serrana também fez das suas para o Europeu de EMX 65 e EMX 85. O espanhol Francisco Garcia (Husqvarna), 16º na geral do campeonato, venceu a prova da primeira categoria, à frente do checo Jan Janout (KTM), quarto classificado no campeonato. O italiano Patrick Busatto (KTM) foi terceiro e alcançou o compatriota Brando Rispoli (KTM), ausente em Fernão Joanes, na frente do Europeu. Em EMX 85, o espanhol Raul Sanchez Garcia (KTM), líder do campeonato, não deixou os seus créditos por mãos alheias e ganhou em Fernão Joanes. O francês Saad Soulimani (Husqvarna) e Luigi Russi (KTM) completaram o pódio. Com cerca de 1.500 metros, muito técnica e de elevada dificuldade, a pista das Lajes voltou a não defraudar as expetativas dos amantes do motocross e proporcionou um fim-de-semana muito competitivo. A prova foi organizada pela Associação Cultural e Recreativa local, com o apoio da Câmara da Guarda, IPDJ, Junta de Freguesia de Fernão Joanes e 70 empresas da região.