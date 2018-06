Secção: Atualidade

Portugal é o segundo país da UE com eletricidade mais cara

Portugal sucede à Alemanha nos países da Europa em que a eletricidade é mais cara. De acordo com dados do Eurostat relativos ao primeiro semestre e divulgados hoje, a eletricidade e o gás em Portugal representam 38,03 Padrões de Poder de Compra (PPC) por kilowatt.

Os valores mais baixos registaram-se na Finlândia (13), no Luxemburgo (13,4) e na Holanda (14). No que respeita aos preços do gás, Portugal é o país onde este é mais caro (10 PPC por 100 kWh), seguindo-se a Espanha (9,6), a Itália (8,9), a Suécia (9,5) e a República Checa (8,3). Os consumidores no Luxemburgo são os que pagam menos (3,3 PPC por 100 kWh), seguindo-se os do Reino Unido (4,5) e da Bélgica (5,1). Por outro lado, mais de metade do que se paga na conta da luz em Portugal (52 por cento) corresponde a taxas e impostos, sendo que os residentes na Alemanha contribuem mais (55 por cento) e os em Malta são os menos taxados (5 por cento). O relatório conclui ainda que as taxas e impostos do gás representam, em Portugal, 27 por cento do preço, sendo a Holanda o país com maior carga fiscal (51 por cento) e o Reino Unido com a menor (9 por cento).