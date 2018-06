Secção: Cultura

Museus de Vilar Formoso e Sabugal premiados pela APOM



Memorial aos refugiados e a Aristides de Sousa Mendes venceu o prémio de investigação

O Pólo Museológico Vilar Formoso Fronteira da Paz - Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes e a Casa da Memória Judaica da Raia Sabugalense, no Sabugal, foram galardoados este ano pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM).

O projeto de Vilar Formoso, inaugurado em 2017 pelo município de Almeida, foi distinguido na categoria de Prémio de Investigação graças ao trabalho da historiadora Margarida Ramalho, responsável pela recolha dos conteúdos e a estrutura expositiva. O museu homenageia os sobreviventes do Holocausto e recria a sua viagem até à fronteira portuguesa graças aos vistos de Aristides de Sousa Mendes. Já a Casa da Memória Judaica da Raia Sabugalense foi distinguida com o Prémio Filme de Divulgação. O equipamento, gerido pela autarquia do Sabugal, funciona desde março de 2017 no edifício da antiga Casa do Castelo, no Largo do Castelo, e retrata a presença judaica no concelho através de várias peças que fazem parte do espólio municipal.

Já o Museu Judaico de Belmonte, recentemente remodelado, obteve uma menção honrosa no Prémio de Trabalho de Museografia. entregues na sexta-feira, em Lisboa, os prémios APOM destinam-se a incentivar e premiar a criatividade dos museólogos portugueses, «reconhecendo o seu contributo e dando visibilidade ao que de melhor se faz no âmbito da museologia do país».