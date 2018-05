Secção: Atualidade

Dois mortos em colisão rodoviária na A25 perto da Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Duas pessoas morreram hoje na sequência de uma colisão rodoviária na autoestrada A25 (Aveiro - Vilar Formoso), próximo da Guarda, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS da Guarda referiu à agência Lusa que o acidente ocorreu pelas 13:54, próximo da cidade da Guarda, numa zona da A25 situada junto de um local conhecido por Apeadeiro do Sobral, no sentido Celorico da Beira - Guarda.

Segundo a fonte, tratou-se de «uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um pesado de mercadorias».

As duas vítimas mortais viajavam na viatura ligeira que colidiu na parte traseira do veículo pesado, indicou o CDOS.

Deslocaram-se ao local do acidente um total de nove viaturas e 23 homens da GNR e dos Bombeiros Voluntários da Guarda e Celorico da Beira, além de uma VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação.