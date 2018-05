Secção: Atualidade

Paula Rego em destaque no terceiro Simpósio de Arte Contemporânea da Guarda

Tempo de leitura: 1 m

O terceiro Simpósio Internacional de Arte Contemporânea vai decorrer na Guarda, de 4 a 18 de junho, com a participação de 140 artistas de 21 países e vai incluir uma exposição que presta tributo a Paula Rego.

O tema deste ano é "As vanguardas da memória" e durante o SIAC haverá arte ao vivo, ateliês de pintura, escultura, serigrafia, exposições, oficinas de poesia visual, instalações, colóquios, palestras, recitais de poesia, apresentações de livros, um ciclo de cinema, exibição de documentários, ?workshops', 'urban art' e cursos académicos.

Um dos destaques é a exposição de Paula Rego "As infâncias perduráveis", que presta tributo à pintora, considerada «umas das mais conceituadas artistas plásticas da atualidade» e «um dos maiores nomes da pintura portuguesa», segundo a organização, a cargo da Câmara da Guarda e do museu local.

Esta mostra será inaugurada a 8 de junho, com a presença do ministro da Cultura. No mesmo dia, Luís Filipe de Castro Mendes vai também inaugurar a sala do Museu da Guarda que vai acolher cinco obras de artistas contemporâneos portugueses da coleção Novo Banco. Trata-se de trabalhos de Nikias Skapinakis, José de Guimarães, Júlio Resende, Luís Pinto Coelho e João Hogan, que serão cedidos pelo banco para depósito do Museu da Guarda.