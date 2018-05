Secção: Atualidade

Ângela Guerra apresentou listas para a Distrital do PSD da Guarda

Tempo de leitura: 2 m

Ângela Guerra apresentou hoje as suas listas para a Distrital do PSD da Guarda, numa sessão organizada no café-concerto do TMG.

Entre os candidatos à Comissão Política Distrital estão Joaquim Lacerda (Aguiar da Beira), Luís Soares (Manteigas), Barreira Pires (Guarda), Filipe Rebelo (Mêda), Cristóvão Santos (Trancoso), Nuno Nascimento (Celorico da Beira). À mesa da Assembleia Distrital concorrem José Gomes (presidente, Guarda), Moisés Cainé (Seia), Cláudia dos Santos (Trancoso), Isabel Ferreira (Guarda) e Mariline Ferreira (Guarda).

Ao Conselho de Jurisdição Distrital candidatam-se José Robalo (presidente, Sabugal), João Bandurra (Guarda), José Manuel Biscaia (Manteigas), Sandra Monique Pereira (Figueira de Castelo Rodrigo), Lino Lopes (Aguiar da Beira), José Paulo Rolim (Almeida), Francisco Ferreira (Figueira de Castelo Rodrigo) e João Figueiredo (Trancoso).

Manuel Torres (Celorico da Beira) concorre à presidência do Conselho Distrital de Auditoria, com Isabel Isidro (Guarda), Alcino Meirinhos (Guarda) e Alexandre Torres (Pinhel). Já o Conselho Estratégico proposto por Ângela Guerra é constituído por Ricardo Marques (Aguiar da Beira), Alcino Morgado (Almeida), Hélder Gomes (Celorico da Beira), Carlos Ribeiro (Figueira de Castelo Rodrigo), António Júlio Aguiar (Guarda), José Manuel Saraiva Cardoso (Manteigas), Rui Droga (Mêda), Paulo Velho Álvaro (Pinhel), Pedro Marques (Seia) e Agostinho Santos (Trancoso).

Ângela Guerra conta ainda com uma comissão de honra que integra militantes históricos como Carvalho Rodrigues, Rui Ventura, Carlos Ramalho, Soares Gomes, Alfredo Freire, Rui Proença Dias, entre outros.

Para a candidata, as suas listas são formadas por «gente de trabalho, de contacto com a sociedade civil, que conhecem as pessoas das suas terras e os seus problemas e sem grande dependência política. É gente livre no pensamento e nas ações». A também deputada afirmou ainda que «está cá há muitos anos, desde os 14 anos na JSD, fiz o meu caminho e não estou a assentar praça como general», respondendo ao seu adversário Carlos Peixoto, que a tinha acusado de falta de currículo no partido.