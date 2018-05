Secção: Atualidade

Festival do Vinho do Douro Superior já começou em Foz Côa

Cerca de 80 produtores de vinho participam na sétima edição do Festival do Vinho do Douro Superior, que começou esta sexta-feira em Vila Nova de Foz Côa.

O certame volta a aliar os brancos, tintos e generosos desta sub-região do Douro, onde são produzidos alguns dos melhores vinhos do mundo, aos sabores regionais e à música, num “casamento” que tem por palco o pavilhão da Expocôa até domingo. O festival tem entrada livre.

Estão presentes as melhores referências vínicas do Douro Superior e os seus enólogos e produtores também estarão disponíveis nos seus stands para falar sobre a sua arte aos visitantes, sejam eles cidadãos comuns ou comercializadores.

Durante o festival realiza-se também o Concurso de Vinhos do Douro Superior, um desafio de provas cegas aberto a todos os vinhos produzidos nesta sub-região que estão presentes na feira, nas categorias Douro (branco e tinto) e vinho do Porto.

A avaliação é feita por um painel de jurados constituído por jornalistas, sommeliers e compradores e os resultados serão conhecidos no domingo (17h30). Este ano destaque também para a presença de um convidado especial, o reputado “Master of Wine” Dirceu Vianna Júnior, o único de língua portuguesa com esse estatuto.