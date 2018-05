Secção: Atualidade

65 por cento de adesão na Guarda no segundo dia de greve nacional de técnicos de diagnóstico e terapêutica

O segundo dia de greve nacional dos técnicos de diagnóstico e terapêutica está a registar uma adesão de 65 por cento na Guarda. De acordo com o secretário-geral do SINTAP, José Abraão, a nível nacional a adesão no segundo dia de greve «está a ser superior» à do primeiro dia, rondando os 90 por cento, enquanto na quinta-feira esteve entre os 80 e os 90 por cento. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica iniciaram na quinta-feira às 00 horas dois dias de greve nacional, que termina hoje às 00 horas, por falta de acordo com o Governo sobre matérias relativas às tabelas salariais, transições para nova carreira e sistema de avaliação.