Os melhores vinhos desde 2012

O Concurso de Vinhos do Douro Superior é um dos pontos altos do festival de Vila Nova de Foz Côa. Todos os anos é grande a expetativa para conhecer os premiados e as pontuações atribuídas por um júri formado por jornalistas, sommeliers e compradores. Os resultados da sétima edição serão divulgados no domingo, pelas 17h30. Esta avaliação é feita através de provas cegas a todos os vinhos produzidos nesta sub-região que estejam presentes na feira, nas categorias Douro (branco e tinto) e vinho do Porto. O INTERIOR recorda os vencedores deste exigente concurso ao longo dos anos.

2012

A primeira edição do festival aconteceu em outubro de 2012 e contou com a participação de mais de 50 produtores individuais e adegas dos seis concelhos que constituem a sub-região vinícola do Douro Superior e mais de 200 vinhos. Nesse ano inaugural, o Conceito branco 2010, o Quinta do Vale Meão tinto 2009 e o Butler Nephew & Co Porto Tawny 40 anos foram eleitos os melhores vinhos do Douro Superior. O primeiro concurso contou com 150 referências em prova cega e o júri destacou a «elevada qualidade» dos vinhos provados, tendo atribuído nove medalhas de ouro, 16 de prata e outras tantas de bronze.

2013

Neste ano o júri elegeu o Quinta da Sequeira Grande Reserva 2011, o Quinta do Vale Meão 2010 e Quinta de Ervamoira Vintage 2009 como grandes vencedores da segunda edição do Concurso de Vinhos do Douro Superior, respetivamente nas categoria branco, tinto e vinhos do Porto. A tarefa do júri não foi fácil tendo em conta a qualidade dos 160 vinhos a concurso (105 tintos, 39 brancos e 16 vinhos do Porto). Nesse ano, praticamente todas as marcas enviaram os seus topos de gama, pelo que ninguém estranhou que tenham sido atribuídas 17 medalhas de ouro, 18 de prata e 30 de bronze.

2014

Cerca de 150 vinhos foram postos à prova por 27 profissionais, jornalistas e críticos. Os grandes vencedores desse ano foram o Muxagat Os Xistos Altos Rabigato branco 2011, o Quinta da Touriga Chã tinto 2011 e Quinta do Vesúvio Porto Vintage 2012. O tinto da Quinta da Touriga Chã conseguiu destronar o Quinta do Vale Meão, que tinha ganho nas edições anteriores. No total, a organização atribuiu 12 medalhas de ouro, 17 de prata e 26 de bronze.

2015

Em 2015 foi coroado o Bons Ares branco 2013 (Adriano Ramos Pinto Vinhos), o Duorum Vinhas Velhas Reserva tinto 2012 e o Quinta de Ervamoira Porto Vintage 2005 (Adriano Ramos Pinto Vinhos) como os melhores da prova. O júri composto por 30 provadores, entre jornalistas e críticos de vinhos, “bloggers” e proprietários de garrafeiras testou 154 vinhos em três categorias (branco, tinto e vinho do Porto), tendo atribuído 14 medalhas de ouro, 18 de prata e 23 de bronze.

2016

O concurso desse ano distinguiu o “Passagem Reserva 2015 Branco”, da Quinta de Bandeiras; o “Quinta do Grifo Grande Reserva 2011 Tinto”, da Rozès, e o melhor porto foi para o “Barão de Vilar Porto Colheita Branco 2007”, da Barão de Vilar. O júri atribuiu um total de 19 medalhas de ouro e 29 de prata.

2017

Na última edição o Concurso de Vinhos do Douro Superior premiou o “Quinta da Pedra Escrita branco 2015”, de Rui Roboredo Madeira Vinhos; o “Quinta da Touriga Chã tinto 2014”, de Jorge Rosas Vinhos; e o “Cockburn´s Quinta dos Canais Porto Vintage 2007”, de Symington Family Estates nas respetivas categorias.

Estiveram à prova 153 referências vínicas (52 brancos, 89 tintos e 12 vinhos do Porto), tendo sido criteriosamente avaliadas por 28 jurados, num painel composto por críticos, jornalistas, bloggers, escanções e representantes do comércio. Foram também atribuídas mais 16 medalhas de ouro e 32 medalhas de prata. Tal como no ano anterior, não foram outorgadas medalhas de bronze.