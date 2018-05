Secção: Atualidade

Um festival para celebrar o vinho do Douro Superior

A sétima edição do Festival do Vinho do Douro Superior começa amanhã em Vila Nova de Foz Côa, a “Meca” do vinho duriense. O certame abre portas às 17 horas e será inaugurado uma hora depois pelo secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, e pelo presidente do município, Gustavo Duarte.

O certame volta a aliar os brancos, tintos e generosos desta sub-região do Douro, onde são produzidos alguns dos melhores vinhos do mundo, aos sabores regionais e à música, num “casamento” que tem por palco o pavilhão da Expocôa até domingo. O festival tem entrada livre.

Estão presentes as melhores referências vínicas do Douro Superior e os seus enólogos e produtores também estarão disponíveis nos seus stands para falar sobre a sua arte aos visitantes, sejam eles cidadãos comuns ou comercializadores. Mas os críticos também vão ter uma palavra a dizer no reputado Concurso de Vinhos do Douro Superior e premiar os melhores.

Entre amanhã e domingo os visitantes poderão ainda apreciar uma diversificada mostra de outros produtos locais dos concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Carrazeda de Ansiães, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Mêda, São João da Pesqueira, Torre de Moncorvo e Vila Flor. Para provar e adquirir há azeite, amêndoa, queijo, enchidos, doçaria tradicional e frutos secos.

Como já é hábito, o ponto alto do festival é o Concurso de Vinhos do Douro Superior, um desafio de provas cegas aberto a todos os vinhos produzidos nesta sub-região que estejam presentes na feira, nas categorias Douro (branco e tinto) e vinho do Porto.

A avaliação é feita por um painel de jurados constituído por jornalistas, sommeliers e compradores e os resultados serão conhecidos no domingo (17h30). O sábado realiza-se ainda o colóquio “O Douro e a História: Vale com passado, Vinha com futuro”, destinado a agricultores, produtores, técnicos, entre outros interessados. Os oradores vão debater o potencial desta sub-região que dá que falar.

Os jornalistas e críticos Fernando Melo (Evasões e Vinho Grandes Escolhas), Luís Lopes (Vinho Grandes Escolhas) e João Paulo Martins (Expresso e Vinho Grandes Escolhas) também estão de regresso a Vila Nova de Foz Côa para conduzir e comentar as provas de vinhos brancos, tintos e do Porto, respetivamente, a partir de amanhã. Já a prova de azeites terá lugar no sábado e será dinamizada pelo especialista Francisco Pavão, diretor da Associação dos Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro (AOTAD).

Estas ações são dirigidas a consumidores e público interessado, sendo necessária inscrição prévia para participar através do email inscricoes@grandesescolhas.com. Este ano o festival conta com presença de um convidado especial, o reputado “Master of Wine” Dirceu Vianna Júnior, o único de língua portuguesa com esse estatuto.

Em termos de animação destaque para o concerto de Carminho, uma das vozes da nova geração de fadistas, no sábado (22h15) no Expocôa - Centro de Exposições de Vila Nova de Foz Côa.

O Festival do Vinho do Douro Superior é organizado pela Câmara de Vila Nova de Foz Côa, com a produção da revista “ Vinho Grandes Escolhas”.