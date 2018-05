Secção: Desporto

Crossódromo das Lajes, no concelho da Guarda, recebe no fim-de-semana provas dos campeonatos nacional e europeu

Motocross de alto nível em Fernão Joanes

Tempo de leitura: 2 m

Os principais pilotos portugueses e europeus marcam presença em Fernão Joanes

A elite do motocross nacional está de regresso a Fernão Joanes no fim-de-semana para mais uma etapa do campeonato. O crossódromo das Lajes recebe também duas provas do Europeu de EMX 65 e EMX 85, o que acontece pelo quinto ano consecutivo.

A exigente pista serrana vai contribuir para clarificar as respetivas classificações com os principais pilotos portugueses e europeus a marcar presença para pontuar. No campeonato nacional, Fernão Joanes é a antepenúltima prova do calendário, pelo que se perspetivam duelos interessantes pelos primeiros lugares. Luís Correia (Yamaha) lidera as categorias de MX Elite e MX1 com 25 e 39 pontos, respetivamente, de vantagem sobre Pedro Carvalho (Yamaha). Em MX2 é Diogo Graça (Suzuki) que vai na frente, seguido de Luis Outeiro (Honda). No Europeu as diferenças entre os dois primeiros são mais dilatadas, com o italiano Brando Rispoli (KTM) lidera em EXM65 e o espanhol Raul Sanchez Garcia (KTM) a comandar em EMX85. Em Fernão Joanes cinco portugueses vão correr em cada uma destas classes.

Tanto no Nacional, como no Europeu, os pilotos vão percorrer uma pista de cerca de 1.500 metros muito técnica e de elevada dificuldade. No ano passado, o circuito das Lajes foi considerado a melhor prova do Europeu pelos comissários da Federação Internacional de Motocross. A dupla jornada de motocross é organizada pela Associação Cultural e Recreativa local, com o apoio da Câmara da Guarda, IPDJ, Junta de Freguesia de Fernão Joanes e 70 empresas da região. No sábado há treinos livres e cronometrados das categorias de EXM 65 e EMX 85 a partir das 9h30. Já no domingo os treinos do Nacional realizam-se durante a manhã e a competição oficial tem início agendado para as 13h20. Os primeiros a entrar em ação são os pilotos do Europeu. A última prova do dia está marcada para as 18h30 com a corrida da classe Elite do Nacional. O bilhete custa 5 euros.