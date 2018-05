Secção: Região

Praias fluviais

“Qualidade de Ouro” para Valhelhas, Vale do Rossim e Loriga

A Quercus voltou a distinguir as praias fluviais de Valhelhas (Guarda), Vale do Rossim (Gouveia) e Loriga (Seia) com “Qualidade de Ouro”, o que acontece pelo quarto ano consecutivo.

Este galardão é atribuído pela associação ambientalista, de acordo com critérios estabelecidos pela própria Quercus, com base na informação pública oficial disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (SNIRH - http://snirh.pt/). Isto é, a “Qualidade de Ouro” só é concedida quando a água balnear teve «qualidade excelente» nas cinco últimas épocas balneares (de 2013 a 2017) e quando todas as análises realizadas, «sem exceção», na época balnear anterior apresentaram resultados melhores que os valores definidos para o percentil 95 do anexo I da Diretiva relativa às águas balneares. Ou seja, para águas costeiras e de transição, todas as análises deverão apresentar valores inferiores a 100 ufc/100ml para os Enterococos intestinais e inferiores a 250ufc/100ml para Escherichia coli, e para águas interiores 200 ufc/100ml e 500 ufc/100ml, respetivamente.

Este ano das estâncias balneares classificadas, «342 são praias costeiras, 39 são praias interiores e nove são de transição», indicou a Quercus, acrescentando que, «em comparação com 2017, há menos nove praias costeiras galardoadas, existem mais três praias interiores e igual número de transição».