Presidente da República visitou concelho de Gouveia

Tempo de leitura: 1 m

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta tarde o concelho de Gouveia, para acompanhar a evolução do processo de recuperação que se iniciou na sequência dos incêndios do verão passado.

A visita incidiu, sobretudo, sobre as empresas apoiadas, as famílias realojadas, os trabalhos de recuperação das infraestruturas afetadas, os projetos de reflorestação que se encontram a ser promovidos, os trabalhos de prevenção que têm sido executados, tendo terminado com uma sessão no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

