Secção: Atualidade

Mercado Medieval em Marialva

Tempo de leitura: 1 m

Marialva regressa durante este fim-de-semana à era Medieval. Uma iniciativa do Município de Mêda, que pretende relembrar as vivências, usos e costumes medievais e, simultaneamente, reconstituir o ambiente socioeconómico e de animação que se vivia à época do Reinado de D. Dinis na importante vila de Marialva.

«Recriar uma época histórica, importante e representativa para a Vila de Marialva e para a História de Portugal, recriando a atribuição da Carta de Feira a Marialva pelo Rei D. Dinis, bem como, retratar de forma fidedigna os viveres das populações durante os Mercados Medievais, típicos pontos de encontro de culturas, negócios, mas também de gentes das mais diversas origens são os objetivos desta iniciativa», refere a autarquia.