Secção: Atualidade

Olano e Trendburel entre as 82 empresas gazela da região Centro

Tempo de leitura: 1 m

De acordo com o estudo efetuado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que pelo sexto ano consecutivo faz este apuramento, das 82 empresas gazela na região Centro há duas no distrito da Guarda. São elas a Olano – Logística de Frio, com sede na “cidade mais alta” e que já acumula a distinção há cinco anos consecutivos, e a Trendburel, em Manteigas. Na Covilhã figuram a Eurobeiras e a C.C.J – Actividades de conforto e bem estar. A Engsolution, no Fundão, também foi considerada empresa gazela. Os concelhos de Coimbra e Torres Vedras são os que têm maior número, com sete empresas gazela cada, seguidos pelo município de Viseu (6) e da Marinha Grande (4). Com três empresas gazela, encontram-se seis municípios: Águeda, Castelo Branco, Leiria, Mangualde, Ovar e Torres Novas.