Secção: Atualidade

Anabela Dinis já tomou posse como Vice-reitora da UBI

Tempo de leitura: 1 m

Anabela Dinis tomou posse, no passado dia 15, como Vice-Reitora para a Área Financeira e Recursos Humanos. A docente do Departamento de Gestão e Economia era desde setembro de 2017 Pró-Reitora para Responsabilidade Social, área que vai continuar a coordenar no novo cargo, juntamente com opelouro de Finanças e Pessoal. Esta reestruturação surge na sequência da demissão de Paulo Moniz.

«Penso que irá dar um contributo significativo no trabalho que temos pela frente, tanto na parte que já assumia, da Responsabilidade Social, como na parte dos Assuntos Financeiros e dos Recursos Humanos», destacou António Fidalgo, durante a tomada de posse.

A saída de Paulo Moniz levou ainda à mudança do responsável do Instituto Coordenador da Investigação (ICI). O docente do Departamento de Comunicação e Artes, Joaquim Mateus Paulo Serra, vai ocupar o cargo.

O Reitor da UBI lançou o desafio de ver nascer nesta área uma escola doutoral, envolvendo as unidades de investigação e os 3.º Ciclos/Doutoramentos. «Que exista um trabalho dos presidentes das faculdades e do ICI em conjunto com a Reitoria, nomeadamente com a Vice-Reitoria da Área de Investigação e Projetos, para criarmos uma Escola Doutoral vibrante», pediu António Fidalgo.