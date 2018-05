Secção: Atualidade

Museu da Guarda de portas abertas em dia especial

Os mais pequenos foram os primeiros visitantes do Museu da Guarda, esta manhã, no arranque do Dia Internacional dos Museus, que se celebra hoje e amanhã.

Atentas e curiosas, as crianças do Abrigo Infantil da Sagrada Família e do jardim-de-infância da ADM Estrela descobriram o património da cidade e da região numa visita guiada pelo arqueólogo Vítor Pereira.

Já no Paço da Cultura decorre um atelier de arqueologia em que os petizes simularam a descoberta de achados, o seu tratamento e inventariação.

O Museu da Guarda está hoje de portas abertas com uma feira do livro, diversos ateliês e visitas guiadas.

No sábado acontece a Noite Europeia dos Museus que inclui uma caminhada até ao castro do Tintinolho, atividade complementada com uma conferência do especialista Pedro Carvalho. Todas estas iniciativas têm acesso gratuito mediante inscrição prévia por telefone (271213460 ou 962101842) ou email (museu.guarda@mun-guarda.pt).