UBI com mais 60 vagas para 2018/2019

No próximo ano letivo a Universidade da Beira Interior (UBI) terá mais 60 vagas no concurso de acesso ao Ensino Superior. Este aumento deve-se à decisão do Governo de reduzir em cinco por cento o número de vagas para as instituições de Ensino Superior em Lisboa e no Porto.

A universidade sediada na Covilhã tem vindo a preencher «quase na totalidade» as vagas a concurso logo na primeira fase, pelo que este aumento é encarado como uma «boa notícia» pelo Reitor da UBI, António Fidalgo.

Nos últimos anos a instituição tem também atraído alunos estrangeiros, uma aposta que vai continuar e agora também ao nível do 3º ciclo: «a ideia será passar de um terço para metade de alunos estrangeiros na UBI ao nível do 3º ciclo». Segundo o reitor, a meta é «chegar aos oito mil alunos em 2021».