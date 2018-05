Secção: Opinião

A Tailândia continua na moda

Tempo de leitura: 3 m

Ainda que para muitos já não fosse novidade, a verdade é que a Tailândia passou a estar na moda para os portugueses quando, de há uns anos para cá, sucessivas figuras públicas começaram a deslocar-se massivamente para este destino turístico, partilhando momentos nas redes sociais que descrevem como «únicos».

E a Tailândia merece mesmo o protagonismo: é um destino muito diversificado, onde é possível fazer turismo de natureza, de praia ou de cidade. Cada uma das hipóteses mais cativante e surpreendente do que a outra. De facto, a Tailândia tem recantos naturais impressionantes, praias deslumbrantes e cidades cosmopolitas e vibrantes. Dadas as facilidades de conexão e a diversidade de meios de transporte disponíveis, não é difícil experimentar todas essas opções numa única visita.

Ainda assim, na falta de tempo, Banguecoque justifica, só por si, uma visita.

Deixo algumas dicas e recomendações para quem queira visitar a cidade:

• Pontos positivos: no geral, os preços são baixos; a entrada e permanência na Tailândia não carece de visto para os titulares de passaporte português; a gastronomia é muito rica e diversificada, de fácil agrado para o palato dos portugueses; as massagens tailandesas estão disponíveis a cada esquina, a preços irrecusáveis; e a experiência dos Tuk Tuk, no país onde eles surgiram, é imperdível.

• Advertências: as temperaturas são (mesmo) muito elevadas, podendo, entre os meses de maio e junho, atingir os 40 graus centígrados; regatear os preços é imperativo, pois, desde táxis e Tuk Tuk, a produtos de mercados e lojas, o valor pedido é sempre superior ao valor real; nos táxis, há que pedir sempre para se utilizar o taxímetro ou regatear o preço em caso de recusa; estar sempre de sobreaviso com abordagens para vendas de produtos ou pacotes de viagens.

• Melhor altura para visitar: novembro a fevereiro.

• Um mercado: Chatuchak Weekend Market, que é um dos maiores mercados da Ásia, com milhares de lojas de T-U-D-O o que se possa imaginar. Abre aos sábados e aos domingos das 6 às 18 horas.

• Um restaurante: Blue Elephant Restaurant, um restaurante de comida tailandesa requintada, numa mistura de tradicional e moderno. Sugiro a escolha do menu de degustação. Alerto, todavia, que não é um restaurante barato (mas é em conta, sendo que o sabor compensa!). Nota: é necessário reservar com antecedência.

• Um bar: à noite, subir ao 63º andar do Lebua Hotel, onde se encontra o Sky Bar, e apreciar bem a vista sobre a cidade e o rio. Trata-se do “rooftop bar” que entrou na rodagem do filme “The Hangover Part II”. Nota: exige “dress code”.

Vai?

Boa viagem!

Por: Joana Dente

* @pitangaboss

Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist