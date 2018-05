Secção: Desporto

Empate com o Penafiel na última jornada selou continuidade do emblema serrano na IIª Liga após um campeonato muito irregular

Sp. Covilhã garante manutenção

Tempo de leitura: 2 m

Os “leões da serra” entraram no jogo para ganhar e garantiram a manutenção

O Sp. Covilhã garantiu a manutenção na IIª Liga com um empate a uma bola na receção ao Penafiel na última jornada da prova. Os serranos entraram em campo para ganhar e assumiram o controlo do jogo, frente a um Penafiel já sem hipótese de subir de escalão e que se apresentou sem intensidade.

Agressivos na pressão e com maior domínio do meio campo, os locais fizeram o primeiro aviso num cabeceamento de Zarabi, e pouco depois Fatai atirou à figura do guardião visitante. Mas a primeira ocasião flagrante foi dos nortenhos, quando, aos 10’, Gustavo cruzou e Márcio, na cara de Vítor São Bento, rematou a rasar a barra. Os covilhanenses, com as linhas mais subidas, continuaram a toada rematadora, embora faltasse pontaria na finalização. Só aos 31’ é que marcaram, numa jogada em que Renato Reis entrou pela direita, fintou, ludibriou José Gomes e cruzou para o segundo poste, onde Reinildo cabeceou certeiro. Antes do intervalo, Gilberto ainda tentou a sorte, de longe, mas a bola passou ao lado do poste.

No segundo tempo, o Penafiel surgiu com o bloco mais subido, enquanto o Covilhã passou a ser mais calculista e a jogar mais compacto para aproveitar os espaços concedidos para dilatar a vantagem, o que esteve prestes a acontecer aos 51’, quando Adul Seidi acertou no poste e na recarga rematou ao lado. Neste período a melhor oportunidade foi dos serranos, quando Fatai aguentou a pressão e rematou, mas a mancha de Tiago Rocha fez a bola rasar o poste. Contudo, aos 90’, o Penafiel chegou à igualdade. Romeu cruzou e Fábio Fortes, na área e sem oposição, só teve de desviar para o fundo das redes. Já nos descontos, os durienses estiveram à beira da reviravolta, mas Fábio Abreu acertou no poste e na recarga viu Sunday Abalo fazer o corte em cima da linha de golo. O Sp. Covilhã termina o campeonato na 15ª posição, com 47 pontos, três pontos acima da linha de despromoção, numa das piores épocas dos últimos anos.