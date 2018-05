Secção: Cultura

Efeméride

Museus em festa na região

O tema “Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”, escolhido pelo ICOM, é o mote das celebrações do Dia Internacional dos Museus assinalado amanhã na região.

Na Guarda, a efeméride é comemorada amanhã com uma feira do livro, diversos ateliês e visitas guiadas no museu local (na foto). No sábado acontece a Noite Europeia dos Museus que inclui uma caminhada até ao castro do Tintinolho, atividade complementada com uma conferência do especialista Pedro Carvalho. Todas estas iniciativas têm acesso gratuito mediante inscrição prévia por telefone (271213460 ou 962101842) ou email (museu.guarda@mun-guarda.pt). Já o Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, estará de portas abertas amanhã para visitas gratuitas e orientadas ao edifício e às alas museológica e técnica. No sábado, o músico César Prata, socorrendo-se de objetos sonoros e de diversos instrumentos, dará vários pequenos concertos em diferentes espaços do museu inspirados na terra, fogo, água e ar.

Na Covilhã, o Museu de Lanifícios tem entrada livre para as exposições e inaugura a mostra de pintura “A Covilhã em aguarelas”, de João Salcedas. O workshop “E-têxteis: eletrónica têxtil” e o seminário “Comunicação por luz visível: uma tecnologia emergente em museus” são outras atividades programadas para amanhã. No domingo terá início, na Goldra, um programa de percursos pedestres pelo património industrial e agro-pastoril sob o lema “Covilhã, cidade-fábrica”. A participação é livre e gratuita. Em Gouveia o Dia Internacional dos Museus é assinalado amanhã. No Museu da Miniatura Automóvel haverá várias atividades lúdico-pedagógicas para os mais pequenos dos jardins-de-infância do concelho. Já no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta propõe as iniciativas “Memórias de outros tempos”, “Herbário Imaginário” e um ateliê livre de desenho, inspirado na exposição temporária “A Maior Flor do Mundo”.