Secção: Região

Figura em granito foi colocada junto à EN324, entre Valverde e Pereiro (Pinhel), para assinalar a ermida de Nossa Senhora da Ajuda

Estátua com cerca de dois metros em honra de Nossa Senhora da Ajuda

Estátua tem 1,80 metros e custou cerca de quatro mil euros

Seguindo a Estrada Nacional 324, entre as freguesias de Valverde e Pereiro, no concelho de Pinhel, eis que surge uma estátua em granito de Nossa Senhora da Ajuda. Com cerca de dois metros de altura, a figura foi colocada em cima de um barroco naquele cruzamento para assinalar uma ermida muito procurada pelos devotos e populares da região.

E a verdade é que o espaço está repleto de história. Natural do Pereiro, Carlos Pereira conta que «algures no tempo» a capela foi erguida naquele local, mas com as Invasões Francesas ficou em ruínas e perdeu interesse: «A fronteira de Portugal com Castela distava cerca de dois quilómetros desta capela e, nas suas investidas, os espanhóis acabaram por retirarem Nossa Senhora com o pretexto de a levarem para Espanha», recorda o habitante. No entanto, depois de atravessarem o rio Côa, «e como do lado de lá já era Espanha, eles deixaram a imagem na Malhada Sorda», em Almeida. História à parte, em 1981, um grupo de habitantes da freguesia, na altura Pereiro, Gamelas e Mangide, juntou-se para reconstruir a capela. «Em boa hora o fizeram. Eu tinha 14 anos e também colaborei na ajuda da requalificação e há dezenas de anos que fazemos a festa em honra à Nossa Senhora da Ajuda», revela o popular.

Na sua opinião, a imagem no alto da ermida, junto à estrada, «dá muito mais visibilidade» ao local. «Sempre há algum movimento das pessoas que passam, que veem e há qualquer coisa que lhes chama à atenção», acredita Carlos Pereira. E esse terá sido o ponto de partida para a Comissão da Nossa Senhora da Ajuda avançar com a colocação da estátua naquele local. «A ideia até partiu um pouco de nós», sublinha Artur Martins, mordomo da festa deste ano. «Achámos que a ermida estava pouco sinalizada, quase ninguém tinha conhecimento deste local. Então falámos com a Comissão e decidimos que tínhamos que sinalizar de alguma forma aquele cruzamento», justifica o jovem. A dimensão e a forma foram discutidas, chegou mesmo a ponderar-se uma pintura, «mas depois optámos pelo granito, já que estamos numa zona granítica e com pedreiras à volta», referiu Artur Martins.

O investimento de cerca de quatro mil euros, esse, foi feito com «a esmola dos crentes da ermida, da Nossa Senhora», adiantou António Martins, um dos três elementos da Comissão da Nossa Senhora da Ajuda. «Tudo o que está aqui é fruto daquilo que é conseguido nas várias festas ou convívios que vão sendo feitos», refere o responsável, para quem a estátua poderá chamar a atenção de «algumas pessoas, principalmente dos emigrantes». Colocada há cerca de 15 dias, a imagem seria benzida no domingo, mas como «foi tudo em cima da hora», a cerimónia terá lugar em agosto por ocasião da festa, antecipou o elemento da Comissão.