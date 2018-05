Secção: Região

Vila amuralhada volta a ser baluarte da resistência luso-inglesa aos avanços das tropas de Napoleão amanhã e sábado no âmbito do ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa”

Almeida viaja até à época das Invasões Francesas

Cerco e condenação à morte do Tenente-Rei Francisco Bernardo da Costa e Almeida são o guião da festa

Almeida viaja até à época das Invasões Francesas amanhã e sábado para evocar o tema “1810 e os Mistérios da Queda de Almeida: lembrando o Tenente-Rei Francisco Bernardo da Costa e Almeida e o seu tempo…”.

A atividade acontece no âmbito do programa de animação “12 em Rede | Aldeias em Festa” a desenvolver nas 12 Aldeias Históricas de Portugal. A vila amuralhada será o palco da segunda iniciativa deste ciclo e durante dois dias voltará a ser um baluarte da resistência luso-inglesa aos avanços das tropas de Napoleão. A História conta que este braço-de-ferro terminou com a explosão do paiol, a 26 de agosto de 1810, e a consequente capitulação da praça. É esse episódio, e a condenação à morte do Tenente-Rei Francisco Bernardo da Costa e Almeida, «por cometer fraqueza e mostrar desânimo», que constituem o guião da iniciativa. A par de factos históricos, serão contadas as pequenas estórias, de perdas e de glórias, de amores e desamores, reais e do imaginário. A gastronomia de época irá aliar-se à gastronomia contemporânea, resultando num misto de sabores e saberes oferecido pelo Tenente-Rei aos seus convivas. A doçaria tradicional e um piquenique da época de oitocentos são outros momentos altos.

Tudo começa amanhã (14 horas) com uma exposição sobre a personagem central desta festa, o Tenente-Rei Francisco Bernardo da Costa e Almeida. À noite realiza-se um jantar à época nos Quartéis Velhos (inscrições limitadas aos lugares existentes através do telefone 271 571 229), seguido de um beberete e sarau cultural. No sábado há um workshop de doçaria tradicional, jogos de simulação, um piquenique no jardim e outras diversões, um concerto (18h30) em memória do Tenente-Rei pelo Orfeão Dr. João Antunes, de Condeixa-a-Nova. À noite terá lugar uma visita encenada pela Aldeia Histórica com dois percursos a partir da Praça da República. Depois de Almeida, o ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” prosseguirá em Sortelha (1 e 2 de junho), Linhares da Beira (13 a 15 de julho), Marialva (20 a 22 de julho), Castelo Novo (27 a 29 de julho), Castelo Rodrigo (31 de agosto e 1 de setembro), Castelo Mendo (14 e 15 de setembro), Trancoso (5 a 7 de outubro), Idanha-a-Velha (1 a 4 de novembro), Monsanto (9 a 11 de novembro) e, finalmente, Belmonte (7 a 9 de dezembro). O projeto é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal.