Eleições para a Distrital do PSD da Guarda estão marcadas para 9 de junho e vão ser disputadas pelos atuais deputados sociais-democratas no Parlamento

Carlos Peixoto exibe apoios na apresentação das listas à Distrital

«Nós não queremos ser generais sem passar pelos outros postos, subimos degrau a degrau», afirmou Carlos Peixoto

Carlos Peixoto fez uma prova de força, na sexta-feira, na apresentação das suas listas para os diferentes órgãos da Distrital do PSD. O atual líder social-democrata da Guarda recandidata-se a um terceiro mandato e num auditório do Paço da Cultura sobrelotado resumiu em poucas palavras o seu programa de ação: «Queremos intervir, agir, atuar, combater, pensar o partido e o território, ajudar as pessoas e ganhar eleições», disse, não sem deixar alguns recados para a sua adversária, a também deputada na Assembleia da República Ângela Guerra.

«Não admitimos que apouquem o que andámos a fazer, pois trabalhámos muito. O PSD não perdeu uma eleição nestes últimos quatro anos e aumentámos sempre o número de votos», declarou. Carlos Peixoto recordou ainda que começou «na base, não logo no topo» do partido. «Nós não queremos ser generais sem passar pelos outros postos, subimos degrau a degrau. Eu esforcei-me para estar aqui», sublinhou o candidato, atual vice-presidente da bancada do PSD na Assembleia da República. Além das listas à Assembleia Distrital, liderada pelo histórico Júlio Sarmento; ao Conselho de Auditoria Financeira (Peres de Almeida), ao Conselho de Jurisdição (Denise Fragona) e à Comissão Política Permanente, a que preside, Carlos Peixoto divulgou os elementos do Conselho Distrital Estratégico, um órgão que vai trabalhar com a comissão política para apresentar um programa político «para o distrito» com vista às legislativas de 2019.

Esta estrutura é constituída por Anabela Sardo (professora da ESTH do IPG), António Robalo (presidente da Câmara do Sabugal), Dulcineia Catarina Moura (coordenadora da Associação Territórios do Côa), Gil Barreiros (antigo presidente da Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda), Helena Saraiva (professora ESTG do IPG), Hugo Fernandes (técnico superior do IEFP), João Pinto (diretor executivo da Associação de Beneficiência Popular de Gouveia), Luís Aragão (engenheiro civil), Luís Caetano (antigo vereador da Câmara de Seia), Sabina Duarte (técnica da Acriguarda), Sara Campos (médica em Seia), Seguro Pereira (advogado), Teresa Paiva (professora ESTG do IPG) e Rita Figueiredo (chefe de departamento na Câmara da Guarda). Cada um vai coordenar uma área temática e apresentar propostas para o futuro da região.

Na comissão política distrital João Prata concorre ao cargo de secretário, enquanto Carlos Condesso e Fernando Andrade candidatam-se a vice-presidentes. Este sábado será a vez de Ângela Guerra formalizar a sua candidatura à Distrital e revelar as suas listas. As eleições realizam-se a 9 de junho.