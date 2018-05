Secção: Atualidade

Protestos contra portagens na A23 e A25 semanalmente na Beira Interior

Decorreu esta tarde, na Guarda, uma marcha lenta/buzinão pela reposição das ex-SCUT. O protesto começou na rotunda do G, seguindo por um percurso citadino até à rotunda junto à Brigada de Trânsito, no acesso à A25. Em declarações aos jornalistas, os promotores adiantaram que tomaram a decisão «de que todas as semanas iremos realizar ações deste tipo em várias cidades e localidades da nossa região». Segundo Luís Garra, da União dos Sindicatos de Castelo Branco (USCB), optaram também por «não realizar, para já, a ação em Lisboa» que estava prevista para 26 de maio.

