Secção: Atualidade

Obras de ligação da A25 à espanhola A62 em Vilar Formoso «em junho ou julho»

Tempo de leitura: 1 m

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse hoje que as obras de construção da ligação entre a autoestrada A25 e a espanhola A62, na zona de Vilar Formoso, vão começar «em junho ou julho».

«O que nos falta fazer do nosso lado é menos, e a nossa expectativa é a de que no final do primeiro semestre deste ano, agora em junho ou julho, mais ou menos, devemos ter a obra em condições de começar, e depois realizar-se no essencial este ano e no próximo», disse Pedro Marques, na Guarda, à margem da inauguração da residência de estudantes da Ensiguarda.

A obra vai ser realizada em coordenação com o Governo espanhol «que tem a expectativa» de ter a obra «concluída no ano de 2019», disse o ministro, esperando que Portugal também a termine na mesma altura.

A ligação entre a autoestrada que liga Aveiro a Vilar Formoso e a a Autovia de Castilla (Espanha) tem uma extensão de cerca de 3,5 quilómetros e um preço base de 14,9 milhões de euros, indicou a Infraestruturas de Portugal (IP) quando lançou o concurso para a empreitada, em julho de 2015.