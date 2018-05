Secção: Atualidade

Pedro Machado recandidata-se à presidência do Turismo Centro de Portugal

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a candidatura a um segundo mandato. A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e Leiria.

A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado, João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal).

Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia Geral, renovam a candidatura a presidente e a secretário da mesa, respetivamente.