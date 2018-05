Secção: Atualidade

Inaugurada Residência de Estudantes da Fundação João Bento Raimundo

Tempo de leitura: 0 m

Foi inaugurada esta manhã, na presença do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marque, a Residência de Estudantes da Fundação João Bento Raimundo. O edifício fica nas imediações do Parque Municipal da Guarda e tem capacidade para alojar 107 alunos. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.