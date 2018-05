Secção: Desporto

Apesar da vitória por 1-0 em Barcelos, serranos têm que ganhar ou empatar com o Penafiel na última jornada do campeonato para garantir a permanência na IIª Liga

Futuro do Sp. Covilhã decide-se no domingo

Zarabi foi o autor do golo da vitória do Covilhã, que não ganhava há cinco jornadas

E à penúltima jornada da IIª Liga o Sp. Covilhã deu um pontapé na crise de resultados ao derrotar, em Barcelos, o já despromovido Gil Vicente por 1-0. O resultado deu alento aos serranos na luta pela fuga à descida de divisão, mas a tranquilidade ainda não mora para os lados do Santos Pinto, palco, no domingo, de uma partida difícil com o Penafiel, quarto classificado. É que os comandados de José Augusto continuam com dois pontos acima da linha de água.

No jogo da 37ª jornada do campeonato os locais entraram bem e dominaram grande parte do encontro, mas pecaram na hora da finalização, perante um Covilhã “aflito” e a precisar de pontuar. O primeiro tempo decorreu sem grandes incidências, com exceção de três oportunidades para golo. A primeira foi protagonizada pelo gilista Johathan aos 20’, mas o remate saiu por cima da baliza de Vítor São Bento. Seis minutos depois Fatai apareceu desmarcado na área mas atrapalhou-se com a bola e permitiu a defesa de João Costa. A terceira ocasião não se concretizou por culpa do guardião do Gil Vicente que, aos 39’, negou o golo a Reinildo com uma boa defesa.

Na segunda parte, os gilistas voltaram a entrar melhor, mas foi o Covilhã a adiantar-se no marcador aos 58’, quando Zarabi respondeu de cabeça a um pontapé de canto apontado por Paulo Henrique. Em desvantagem, o técnico local fez duas alterações em simultâneo, substituindo Aldair e Frederic por João Vasco e Gaston Camara, mas as alterações não surtiram resultado e os serranos conseguiram segurar a vantagem e arrecadar três preciosos pontos, coisa que não acontecia há muito aos “leões da Serra”. A equipa comandada por José Augusto soma agora 46 pontos, mais dois que Sp. Braga B e União da Madeira.