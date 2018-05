Secção: Cultura

Arte

Artistas de Seia em destaque no festival ARTIS

Tempo de leitura: 2 m

“A Condição Humana” é o tema central da edição deste ano do ARTIS, que abriu portas no sábado com as performances de Rebecca Moradalizadeh (na foto) e Ricardo Cardoso. O Festival de Artes de Seia decorre até 30 de junho na Casa Municipal da Cultura da cidade serrana, no foyer do Cineteatro e na galeria de exposições temporárias do posto de turismo.

Esta exposição coletiva é organizada anualmente pela Associação de Arte e Imagem de Seia, em parceria com a autarquia, e reúne obras de mais de uma centena de participantes, nomeadamente 70 artistas plásticos e fotógrafos. Desses, 46 são de Seia e de concelhos vizinhos. A organização destaca a presença de jovens autores com formação superior e qualidade artística e de 36 artistas convidados, entre os quais Agostinho Santos, presidente dos Artistas de Gaia e diretor da Bienal Internacional de Arte de Gaia, que vai presidir ao júri de premiação do festival. Os troféus de pintura, escultura e fotografia estão reservados aos artistas locais e regionais. A escolha de “A Condição Humana” como tema desta edição visa recolher «contributos críticos e visões criativas sobre os desafios morais e sociais colocados ao ser humano pela denominada “crise de valores” e o crescente desenvolvimento tecnológico». Há ainda um tema livre.

As exposições de artes plásticas, fotografia e In Artis (Inclusão pela Arte, com obras de pessoas com deficiência) estão patentes na Casa da Cultura, enquanto a mostra do pintor Fernando Rocha pode ser vista no posto de turismo até 4 de junho. Depois ficarão patentes trabalhos dos alunos finalistas do Curso de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas de Seia. O programa do ARTIS contempla também encontros e conversas informais com artistas, sessões de cinema e poesia subordinadas ao tema deste edição, bem como o XI Motin - Mostra de Teatro Infanto-juvenil. Todas as atividades têm entrada livre.