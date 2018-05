Secção: Atualidade

Padre Delmar Barreiros distinguido pelo Prémio Portugueses de Valor 2018

O prémio Portugueses de Valor 2018 distinguiu sete emigrantes e um lusodescendente residentes em França, um emigrante nos EUA e o padre Delmar Barreiros, de 80 anos, natural de Trancoso, que é conhecido como o Padre dos Emigrantes ou o Padre do Benfica. A lista de galardoados inclui também o nome de Suzette Fernandes, natural do Sabugal (Guarda) e ativista, em França, numa associação que fundou pelo fim das vacinas com alumínio, e o açoriano António Teixeira, emigrante nos EUA, país onde preside à Fundação Faialense.