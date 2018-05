Secção: Em Foco

Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal” já começou

Tempo de leitura: 1 m

Para debater o presente e o futuro do turismo nacional, a Guarda acolhe hoje e amanhã a quinta edição do Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal”, promovido pela Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. O encontro, dirigido a todos os interessados no setor, decorre no Teatro Municipal da Guarda (TMG) e deverá contar com cerca de 400 participantes. Durante os dois dias, atores e especialistas, nacionais e internacionais, na área do turismo darão o seu contributo em cinco painéis e uma mesa redonda. Destaques para a participação de Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural; Francisco Martín Simon, Diretor-Geral de Turismo da Junta da Extremadura (Espanha); Domingos Xavier Viegas, coordenador do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra; João Paulo Catarino, coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior; e de Paula Araújo da Silva, Diretora-Geral do Património Cultural.