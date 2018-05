Secção: Atualidade

TAP batizou bebé Branquinho com viagem à Madeira

Tempo de leitura: 1 m

A TAP fez este domingo o batismo de voo dos primeiros bebés nascidos no Dia da Mãe do ano passado e das suas famílias. O destino escolhido foi a ilha da Madeira. Entre as famílias que estão a viver esta experiência está a família Branquinho, da Mêda, que representa o distrito da Guarda. O Interior está a acompanhar esta aventura da iniciativa "Abraçar Portugal", saiba mais na próxima edição.