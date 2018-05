Secção: Atualidade

Gouveia Art Rock já começou no Teatro-Cine

Tempo de leitura: 1 m

Já não é novidade: o único festival português de rock progressivo está esgotado há alguns meses e acontece este fim-de-semana no Teatro-Cine de Gouveia.

O motivo para esta procura desenfreada é um cartaz onde impera o que de melhor se está fazer na música progressiva, com destaque para a atuação do guitarrista britânico Steve Hackett, fundador dos Genesis, no fecho do Gouveia Art Rock.

Depois do concerto do grupo Flairck ontem à noite, a música continua hoje, a partir das 15 horas, com os Camembert (França), David Cross Band e David Jackson (Inglaterra). Pelo palco do Teatro-Cine vão ainda passar os Flairck e José Cid, que vai revisitar o mítico álbum “10.000 anos entre Vénus e Marte”.

O festival termina no domingo com as atuações dos americanos Bent Knee, dos ingleses Magna Carta (no edifício da Câmara Municipal e na igreja de São Pedro) e do consagrado Steve Hackett, pelas 21h15.

Durante os três dias do evento decorre na galeria do Teatro-Cine uma feira do disco, do cartaz, da memorabilia e do “merchandising”. Organizado pelo município serrano desde 2003, o Gouveia Art Rock é hoje considerado um dos maiores e mais importantes festivais do mundo da música progressiva.