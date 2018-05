Secção: Atualidade

Contrato de concessão do Hotel Turismo já foi assinado

Foi hoje assinado o contrato de concessão do Hotel Turismo da Guarda ao agrupamento de empresas MRG, anunciou o gabinete da Secretária de Estado do Turismo.

O contrato foi rubricado pelo presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e pelos representantes do consórcio MRG Property e MRG Construction. A concessão é feita por 50 anos. O investimento total para a recuperação do edificado está estimado em 7 milhões de euros.

O consórcio compromete-se a construir uma unidade hoteleira neste imóvel que ocupe no mínimo 55% da área bruta de construção. Está prevista uma unidade boutique hotel, de 4 estrelas, ligada ao tema da neve, com 50 quartos e com outras valências como spa (que estará acessível igualmente aos residentes no município) e restaurante.

O futuro hotel terá ainda uma vertente de formação. Para a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, «este é mais um marco importante no desenvolvimento do programa Revive, e que vem resolver uma situação que se arrastava desde 2012», voltando «a dar dar vida a um imóvel tão importante e emblemático para a Guarda».

dos edifícios mais emblemáticos da cidade da Guarda, estando situado no centro do município.

O Hotel está devoluto desde 2012.