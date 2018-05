Secção: Opinião

E o melhor bolo do mundo vai para… A melhor mãe do mundo!

Tempo de leitura: 3 m

Se o Daniel Oliveira me convidasse para o programa dele, diria prontamente:

“Gosto da minha mãe!”

“Gosto de Red Velvet!”

Sendo que a melhor mãe do mundo não a partilho com ninguém, vou, pelo menos, partilhar convosco a melhor receita do mundo – Bolo Red Velvet com Creme de Queijo e Framboesas.

Nota: não é para a mãe fazer; é para fazer à mãe!

Ingredientes:

Para a massa

• 300 g de farinha

• 300 g de açúcar

• 250 g de manteiga

• 30 g de cacau em pó

• 3 ovos tamanho XL

• 2 dl de natas para bater

• 1 colher de café de sal fino

• 1 colher de sobremesa de extrato de baunilha

• 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

• 2 tubos de corante vermelho em gel*

• 1 colher de sobremesa de vinagre de sidra

* vende-se nas lojas especializadas em artigos para bolos

Para a cobertura/recheio

• 400 g de queijo fresco em creme para barrar

• 150 g de açúcar em pó

• 300 g de framboesas frescas

• 1 colher de sopa de sumo de limão

Preparação da massa:

1. Pré-aqueça o forno a 180 ºC. Unte com manteiga duas formas de 24 cm de diâmetro e forre o fundo com papel vegetal. Volte a untar e polvilhe as formas com farinha.

2. Misture o cacau, o açúcar, a farinha e o sal fino na taça da batedeira. Adicione a manteiga, a baunilha, o corante em gel e o bicarbonato dissolvido previamente no vinagre.

3. Para ir ligando os ingredientes, coloque a pá misturadora na batedeira e ligue-a na velocidade mais baixa. Gradualmente, vá aumentando a velocidade e, sem nunca parar de bater, adicione os ovos um a um.

4. A pouco e pouco, junte as natas e continue a bater até que a mistura esteja homogénea e faça bolhas. Divida a massa pelas duas formas e coloque-as na prateleira central do forno durante cerca de 40 minutos.

Preparação da cobertura/recheio:

1. Coloque na batedeira a manteiga, que deve estar à temperatura ambiente, e bata até ficar cremosa.

2. Adicione o sumo de limão e o queijo fresco em creme e continue a bater até o creme estar homogéneo. Não pare de bater e vá simultaneamente adicionando o açúcar, aos poucos.

3. Coloque o creme preparado no frigorífico e deixe-o repousar.

Depois de frios, desenforme os bolos. Barre um deles com parte do recheio preparado e cubra-o com metade das framboesas, que deve pressionar para enterrar no creme.

Por cima, coloque o segundo bolo e barre toda a sua superfície com o creme que sobejou. Enfeite com as restantes framboesas e mantenha-o no frigorífico até ao momento de o servir à mãe com um beijinho.

Por: Joana Dente*

@pitangaboss • Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist