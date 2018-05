Secção: Opinião

Morte de um homem só

Camilo Castelo Branco é talvez o recordista português de obras literárias, em número certamente, mas atingindo um nível muito alto também em qualidade e refinamento. A perfeição atingida é proporcional ao desequilíbrio entre obras boas e menos boas, entre a sua perfeição de desenhar a alma humana e o sofrimento e a sua dificuldade em construir romances longos, romances de espaço ou de grande complexidade narrativa.

Quando visitamos a Casa de Camilo (e já lá vão várias visitas) ficamos sempre impressionados com a simplicidade do espaço, que nos desenha em contraponto a grandeza de um homem que resistiu a tanta adversidade da vida: ora com mau génio, ora com desembaraço e agressividade; ora com o queixume que parece sincero; ora ainda com a capacidade de amassar o pão do Diabo fabricando figuras em que ele transformava a própria desgraça ou a que via ao lado.

O que primeiro impressiona é o número de obras. Nos quarenta anos da sua carreira literária (1850-1890) terá escrito cerca de 60.000 páginas, uma média de 4 páginas por dia sem interrupção. Só cartas (conhecidas, fora as que destruiu) foram cerca de 6.000, num total de 15.000 páginas. Não admira, pois, que se diga que é o primeiro grande profissional das letras em Portugal, justamente chamado na altura “o primeiro romancista da Península”.

Tanta grandeza não pode, como referimos, deixar de ligar-se à sua origem e criação atribulada, que lhe darão instinto e argúcia para uma capacidade de análise e de observação que inoculará nos seus romances. Filho de pai de origem aristocrata, mas boémio, e de “mãe incógnita” por nascer fora do casamento, órfão de mãe aos 2 anos e de pai aos 10, vai ele próprio repetir os passos do pai mas em dobro. Casa aos 16 anos, sai de casa, abandonando mulher e filha, liga-se a outra mulher, que também abandona, e de igual modo uma filha desta segunda ligação. Acaba por se perder de amores com cerca de 30 anos com uma mulher casada (Ana Plácido), de quem vai ter um filho ainda em vida do marido oficial, vivendo com ela depois da saída da prisão por adultério que leva os dois à Cadeia da Relação do Porto, depois de um processo encetado pelo marido ultrajado. Camilo recusa casar com ela mesmo após a morte do marido (Pinheiro Alves) e vão viver (numa atitude que hoje chamaríamos desavergonhada) para a casa que o marido deixou em herança em Seide. Nascem dois filhos, com os quais Camilo também não teve sorte: um é demente, o outro estroina e boémio como o pai fora, mas em versão sem talento. O Jorge, o demente, ainda hoje tem o seu nome ligado à acácia junto à escadaria da Casa de Camilo, em S. Miguel de Seide.

Camilo tem um trajeto de vida digno de um romance e já Pascoaes e Aquilino se atreveram a aproximar-se de lhe desenhar a vida. Arteiro e esperto, o dinheiro obceca-o desde novo, logo quando pode ter acesso à fortuna que o pai lhe deixara para quando atingisse a maioridade. Aliás, o dinheiro passa a ser um tema central dos seus romances. A sua obsessiva atividade literária liga-se à sua procura da subsistência, sobretudo na fase da ligação a Ana Plácido, mas também depois para não mostrar que precisa da herança do marido de Ana. Ao longo de muitos anos Camilo vai mendigando o favor do Estado para lhe ser concedido um emprego público que o ampare e lhe dê margem para depois fazer aquilo que pretende: escrever com liberdade. Mas, no entanto, nunca é atendido. A sua vida “em concubinato”, o seu espírito indomável, às vezes feroz e injusto, o envolvimento em centenas de polémicas nos jornais, levam a que esses “favores” nunca sejam concedidos. A partir de certa altura começa a lutar pela nobilitação, que lhe daria acesso a uma pequena reforma e a algumas comodidades: a troco de alguns textos elogiosos para o rei, lá consegue “enganar” quem manda e, em 1885, torna-se visconde, título que depois chega a passar ao filho Nuno. Este será também objeto de uma operação interessante. Para levar o filho a um casamento bem “remunerado”, é Camilo ele próprio a escrever-lhe as cartas de amor para uma rapariga rica já com compromisso mas que cede às bonitas cartas camilianas. O casamento não deu certo pelo temperamento leviano de Nuno mas a herança estava ganha.

Curioso que este homem de cultura nunca tivesse sido adepto da escolarização, tal como ela se estava a desenvolver naquele século XIX. O povo, para ele, devia continuar ignorante e a alfabetização era uma “panaceia”. Na mentalidade e nas convicções sempre foi monárquico, conservador, romântico e idealista dos quatro costados. Também isso lhe custou reputação na História da cultura e da literatura, ao contrário de Eça, visto como progressista e inovador.

Para esta vida de romance só uma morte de romance: o suicídio, face à cegueira que impossibilita Camilo de escrever. Na Casa de Camilo balança ainda a cadeira onde Camilo disparou o tiro fatal.

(Ler “CCB - Roteiro Dramático de um Profissional das Letras”, de Alexandre Cabral, ou “CCB - Memórias Fotobiográficas”, de José Viale Moutinho)

Por: Joaquim Igreja