Derrota com a Académica deixa os serranos no 16º lugar da IIª Liga e a dois pontos acima da linha de despromoção quando falta jogar duas jornadas

Sp. Covilhã à beira do precipício

Serranos sofreram no domingo a 15ª derrota de uma época dececionante

O Sp. Covilhã está dois pontos acima da zona de despromoção a duas jornadas do fim da IIª Liga. No domingo os serranos perderam 1-0 na receção à Académica de Coimbra, candidato à subida, e complicaram ainda mais a luta pela permanência.

O jogo da 36ª jornada teve uma primeira parte combativa com os visitantes a surgirem mais pressionantes e marcarem aos 7’. Chiquinho progrediu pela esquerda e cruzou para Alan Júnior, à vontade na pequena área, inaugurar o marcador. Dez minutos depois Balogum atirou por cima e até ao intervalo a “Briosa” não voltou a criar perigo. Foi a vez dos locais tomarem a iniciativa, mas o jogo passou a ser disputado sobretudo na zona intermédia do relvado. Neste período a melhor ocasião dos covilhanenses aconteceu aos 18’, quando Zarabi obrigou Ricardo Ribeiro a defender para canto. Seidi e Fatai também criaram perigo, mas sem consequências.

No segundo tempo a partida foi mais movimentada, com as duas equipas a serem mais rematadoras. A Académica entrou melhor e o recém-entrado Marinho atirou por cima, enquanto os serranos responderam por Fatai. Os “estudantes” voltaram a ameaçar a baliza de Vítor São Bento por Real e Nelson. Já pelos “leões da Serra”, Índio, de fora da área, obrigou Ricardo Ribeiro a defesa incompleta e pouco depois Zarabi falhou o corte, com Alan Júnior a falhar o segundo golo por falta de pontaria. Aos 74’ foi Seidi quem desperdiçou a assistência de Fatai para empatar, enquanto São Bento evitou novo golo da Académica com as investidas de Luisinho e Marinho.

O Covilhã esteve perto de marcar antes do apito final, valendo o desvio de Ricardo Ribeiro ao canto direto batido por Gilberto. No domingo, os serranos jogam em Barcelos com o já despromovido Gil Vicente e estão obrigados a pontuar.