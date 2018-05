Secção: Região

Bandeira Azul para Valhelhas, Loriga e Lapa dos Dinheiros

Valhelhas (Guarda), Lapa dos Dinheiros e Loriga (ambas no concelho de Seia) são as únicas praias fluviais das Beiras e Serra da Estrela que este ano vão hastear a bandeira azul.

A lista foi revelada na sexta-feira pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), em conferência de imprensa. Valhelhas, situada no curso do rio Zêzere, conquista o galardão desde 2009 e Loriga, na ribeira homónima, desde 2012. Já a praia fluvial da Lapa dos Dinheiros aproveita a ribeira da Caniça, um afluente do rio Alva, e vai hastear este símbolo da qualidade ambiental pelo segundo ano consecutivo. Todas estas zonas balneares estão integradas no Parque Natural da Serra da Estrela. A Bandeira Azul é atribuída anualmente às praias e portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios como a informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos e segurança e serviços. A época balnear nas praias fluviais de Valhelhas, Loriga e Lapa dos Dinheiros começa a 1 de julho.

Este ano há 332 praias portuguesas com Bandeira Azul, mais doze relativamente a 2017. Na região Centro foram galardoadas 39, mais três face ao ano transato. Segundo a ABAE, a Bandeira Azul vai ser hasteada em 55 por cento das praias portuguesas, sendo que Portugal é o sexto país da Europa com mais bandeiras.