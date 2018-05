Secção: Sociedade

Joaquim Pina Gomes dá nome ao jardim do Largo da Estação

Em outubro de 2013 o filho de Joaquim Pina Gomes, antigo presidente da Câmara da Guarda que há 50 anos conseguiu trazer a fábrica da Renault para a cidade mais alta, escreveu a Álvaro Amaro para que considerasse a possibilidade do atual Largo 1º de Dezembro, popularmente conhecido por Largo da Estação, voltasse a ter o nome do pai. A homenagem foi concretizada quase cinco anos depois, no 25 de Abril.

Joaquim Pina Gomes foi presidente da autarquia guardense de 1958 a 1966

«Nunca é tarde», afirmou Jaime Pina Gomes sobre a homenagem feita ao pai pela Câmara da Guarda no 25 de Abril. Visivelmente emocionado, o filho do homem que há 50 anos conseguiu trazer a Renault para a Guarda acompanhou a par e passo «todos os esforços que desenvolveu para que as Indústrias Lusitanas Renault se instalassem aqui».

«Sei que aquilo lhe deu um enorme trabalho, mas, por outro lado, um enorme prazer», reconhece, considerando que «isto representou um enorme “upgrade” para a cidade e para a região». Joaquim Pina Gomes presidiu à Câmara da Guarda de janeiro de 1958 a janeiro de 1966 e a homenagem do município é «algo que nos emociona», confessou o filho, lembrando que «foi por ter a noção que este empreendimento ia ficar para a história que o meu pai desenvolveu esforços titânicos» para que a Renault viesse para a Guarda e não para Espanha. O Largo da Estação chegou a ter o seu nome porque, na altura, se gerou um movimento nesse sentido, mas após o 25 de Abril os ventos mudaram e a Câmara decidiu renomear o local. «Sou parcial, mas acho que o meu pai merece esta homenagem pelo esforço que fez durante os anos em que foi autarca, por tudo aquilo que desenvolveu e, sobretudo, esta placa vai ficar neste jardim em frente àquilo que foi um símbolo dos anos 60 na Guarda e na região», sublinhou Jaime Pina Gomes.

De olhos postos no futuro, mas sempre com o contributo do pai em mente, o advogado disse esperar que «haja outros empreendimentos iguais a este, ou melhores», na Guarda. Já sobre o facto da homenagem ter sido feita no 25 de Abril, e sendo o seu pai um autarca do Estado Novo, o filho afirmou que o engenheiro civil «nunca» foi filiado na União Nacional, nem na Ação Nacional Popular: «Era muito amigo de gente que, na altura, era da oposição. Era fundamentalmente um técnico, a atividade que desenvolveu na cidade foi como técnico e não como político», acrescentou. Questionado pelos jornalistas sobre o tempo que a Guarda demorou a fazer esta homenagem, Álvaro Amaro contrapôs dizendo que «eu nem cinco anos demorei». «Quem serviu a sua terra como Joaquim Pina Gomes, a puxar pelo desenvolvimento da cidade, são circunstâncias suficientes para lhe prestarmos esta singela homenagem», reconheceu o autarca. No mesmo dia foi também descerrada uma placa de homenagem a Manuel Cerdeira, presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, no jardim junto à Avenida Cidade de Safed.

Antiga Renault é uma das opções para pavilhão multiusos

Uma parte do edifício da antiga Renault, onde também já funcionaram as fábricas de cablagens Cablesa e Delphi, está entre as sete opções para a criação de uma nave de exposições e multiusos. A revelação foi feita por Álvaro Amaro, após o descerramento da placa de homenagem a Joaquim Pina Gomes: «Espero até ao início do verão, ou logo a seguir, poder colocar os guardenses a discutir isso. Esse estudo, ao que me dizem, está praticamente concluído e conto apresentar as várias hipóteses, o que foi discutido e analisado», adiantou o autarca.

Quem foi Joaquim Pina Gomes?

Engenheiro civil de profissão, Joaquim Pina Gomes foi vereador da Câmara Municipal da Guarda entre 1941 e 1944, tendo sido presidente do município entre janeiro de 1958 e janeiro de 1966, acumulando esse cargo com o de presidente da Federação de Municípios da Beira Serra. Enquanto autarca, empenhou-se no desenvolvimento do concelho numa altura em que as dificuldades orçamentais tolhiam a gestão municipal e não havia fundos comunitários.

Levou a cabo obras importantes como a reformulação e modernização da rede de abastecimento de água à cidade, a modernização e ampliação do Hotel de Turismo, a ampliação do tribunal e do cemitério, a finalização da rede elétrica do concelho, além de ter tido um contributo decisivo na instalação de unidades industriais como a Renault. Natural de Belmonte, Joaquim Pina Gomes destacou-se também na sua terra natal, tendo sido vereador na autarquia e fundador e presidente dos Bombeiros Voluntários. Foi ainda Procurador à Câmara Corporativa entre 1961 e 1966, em representação dos municípios rurais dos distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria e Lisboa. Em Lisboa, foi presidente da Junta de Freguesia do Alto Pina e deputado na Assembleia Municipal entre 1983 e 1985. Faleceu em dezembro de 2004.