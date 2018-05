Secção: Em Foco

Hotel Turismo concessionado na próxima semana

Contrariando as expetativas de que o acordo fosse assinado na FIT, o grupo MRG só deverá assumir a concessão do hotel «nos próximos dias».

Secretária de Estado do Turismo esteve na cerimónia de inauguração da FIT

Álvaro Amaro esperava que a Feira Ibérica de Turismo (FIT), que terminou terça-feira na Guarda, fosse o palco da assinatura do contrato de concessão do Hotel Turismo, mas o Governo trocou as voltas às «expetativas» do presidente da Câmara e, segundo a Secretária de Estado do Turismo, a formalização do acordo vai acontecer na próxima semana.

Aos jornalistas Ana Mendes Godinho afirmou que «o concurso está concluído e a única questão são os trâmites legais», tendo acrescentado que o Hotel Turismo é «um problema resolvido, que não se conseguia desembrulhar e pelos vistos afinal resolveu-se». Visivelmente insatisfeito com a incógnita sobre a data da assinatura do contrato, Álvaro Amaro ainda sugeriu que tal acontecesse no Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal” que decorre na Guarda na próxima semana, mas Ana Mendes Godinho não se comprometeu, dizendo apenas que «será assinado nos próximos dias, no início do mês de maio». O autarca guardense justificou que tem «pressa» na abertura do histórico hotel e a governante concordou, sublinhando que tal é também o seu «grande objetivo». «Assumi o compromisso que ia resolver o problema no hotel e consegui, agora só quero que abra as portas rapidamente para que volte a ser útil para as pessoas da cidade e seja uma âncora para a região», afirmou Ana Mendes Godinho.

Contudo, Álvaro Amaro afirmou que só ficará descansado «quando houver pá e picareta» no edifício: «Já se discutiu muito sobre o hotel. Esta luta começou em 2013 e já estamos em 2018. Ainda falta começar as obras e para isso é preciso assinar-se o contrato», sublinhou o autarca. O Governo anunciou em fevereiro que o edifício do antigo Hotel Turismo da Guarda vai ser recuperado pelo agrupamento de empresas MRG, no âmbito do Programa Revive, num investimento global estimado de sete milhões de euros. Após a assinatura do contrato, a concessionário tem um limite de quatro anos para a reabertura da antiga unidade hoteleira.

Câmara quer entregar FIT ao Governo

A quinta edição da FIT abriu portas no sábado e teve Portugal como país convidado e a cidade espanhola de Salamanca como destino convidado. No discurso de abertura, Álvaro Amaro pediu novamente ao Governo para que «tome conta da feira e a Câmara ajuda», explicando que só assim será possível «atingir um patamar ainda maior» num certame onde a autarquia já «não tem mais capacidade». A FIT, que este ano contou com 200 expositores, é considerada a segunda maior feira do setor no país, a seguir à Bolsa de Turismo de Lisboa, e a única de âmbito ibérico.