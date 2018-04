Secção: Atualidade

Calafrio apresenta nova peça em maio

Tempo de leitura: 1 m

O Teatro do Calafrio vai estrear, no próximo dia 9 de maio, pelas 21h30, no Teatro Municipal da Guarda, o sua nova criação "O Cultivo de flores de plástico", um texto sobre quatro pessoas “sem abrigo”.

A peça fica em cena também nos dias 10, 11 e 12, à mesma hora. A encenação é de Américo Rodrigues e a interpretação caberá a Valdemar Santos, João Paulo

Patrício, Ana Dinis e Ana Couto. Rui Gil é o autor de música original (executada ao vivo). O desenho de luz é da autoria de José Neves. A operação de luz, fotografias e vídeo são de Alexandre Costa.