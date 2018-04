Secção: Atualidade

Assinatura do contrato de concessão do Hotel Turismo «nos próximo dias»

Tempo de leitura: 1 m

A Guarda foi esta manhã palco do Fórum Redes Colaborativas, onde se falou sobre “Os Sucessos do Turismo no Interior”. Na sessão de encerramento esteve a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que adiantou a O INTERIOR que a assinatura do contrato de concessão do Hotel Turismo ainda não será feita hoje, na inauguração da Feira Ibérica de Turismo, mas que a mesma acontecerá «nos próximos dias». Segundo a governante, a espera-se deve-se «a trâmites legais que têm de ser seguidos», garantindo que «certamente no próximo mês o contrato está assinado». Ana Mendes Godinho afirmou que o «grande objetivo neste momento é já garantir que ele abra rapidamente» e que «tudo farei para cumprir o prometido, para que o hotel consiga ser novamente uma âncora para a cidade e para a região».