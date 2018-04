Secção: Opinião

Se há por aí alguém que goste de fazer malas levante o braço!

Não vejo nada no ar! (Já esperava)

Tempo de leitura: 3 m

As férias do verão aproximam-se a passos largos e há muitos truques úteis aos quais podemos lançar mão na hora de preparar a mala de viagem.

As dicas são genéricas, tanto valem para bagagens de porão como para malas de cabina e, depois, cada um que acomode as coisas à sua maneira.

Vejamos:

Se vão comprar mala, lembrem-se de privilegiar duas coisas: peso e tamanho. Independentemente de precisarem de uma mala de porão ou de uma mala de cabina devem sempre optar pela mais leve que encontrarem; em relação ao tamanho, no caso de estarmos a falar de uma mala de cabina, aconselho vivamente que consultem as medidas das companhias aéreas em que viajam mais regularmente para evitarem despesas inesperadas na hora de embarcar – notem que cada vez mais o controlo é apertado e que não há desculpa que nos salve.

Enrolem tudo e coloquem as coisas mais duras nos cantos da mala. Acreditem que a roupa dobrada de forma convencional ocupa mais espaço – isto pode parecer ilusório, mas não é! Se tiverem cuidado na hora de enrolar a roupa, vão ver que nem sequer fica engelhada e que a poupança de espaço é notável.

Perfume dentro de meias e meias dentro dos sapatos! Isto é quase imperativo! É uma bela opção para economizarem espaço e uma excelente maneira de garantirem que não será a última viagem do vosso perfume favorito!

Por norma, há sempre uma caixa de óculos a mais lá em casa e eu costumo usá-la nas viagens para colocar os “phones” e o carregador de telemóvel, evitando assim ter de mergulhar a cabeça na mochila na hora de procurar os cabos!

Em vez de levarem múltiplos “necessaires”, sugiro que coloquem a bijuteria em pequenos sacos transparentes. Esta é não só mais uma forma de pouparmos espaço, mas também uma fabulosa dica de economia de tempo, pois, deste modo, não custa nada encontrarmos o que precisamos.

Se, depois de usada, não gostam de colocar a roupa em sacos de plástico, mas também não querem despender dinheiro num desses modernos-sacos-bonitinhos-para-colocar-as-cuecas-sujas, sugiro que usem uma fronha de almofada. Funciona na perfeição!

Nada de levarem os frascos do champô e do condicionador! Opto sempre por colocar apenas algum produto em recipientes mais pequenos e apropriados para viagens. Com esta técnica garanto que nada fica retido no controlo de bagagem e que controlo o peso daquilo que transporto o melhor que posso. Ainda assim, para os que levam o boião atrás, recordo que se o abrirem, colocarem um pedaço de película aderente e o fecharem de novo, aumentam a probabilidade de o mesmo não babar – se é que isto é possível!!!

Saco extra! Esta é, na minha opinião, a melhor dica que posso deixar. Faz-me sempre falta um saco extra (de tecido ou de plástico estruturado) onde possa colocar uns souvenirs comprados no último dia, o casaco que só tem utilidade durante o voo (e já não cabe em mais lado nenhum), ou o maldito chapéu de palha que dá fotografias lindíssimas na praia mas que não dá jeito nenhum a transportar...

Por fim, garanto-lhe que, se pudesse, levava o meu médico de família atrás sempre que viajo. Mas como isso não é assim, levo só alguma medicação que me pode valer em SOS. Eu não sou paranoica, o que sei é que há destinos em que não é fácil conseguir que nos vendam medicação – por mais simples e inofensiva que, no nosso ponto de vista, esta possa ser.

E chega de dicas para fazer malas de viagem, pois já só estão a pensar nos destinos de férias!!!

Por: Joana Dente

* @pitangaboss

Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist