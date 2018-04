Secção: Desporto

Numa época com mais baixos do que altos, serranos voltaram a somar mais uma derrota, desta vez frente ao União da Madeira

Sp. Covilhã derrotado na Madeira

Coesão defensiva madeirense “sufocou” futebol dos covilhanenses

O Sp. Covilhã foi à Madeira perder 1-0 em partida da 35ª jornada da IIª Liga, somando a 14ª derrota na prova. Após um ciclo de sete partidas sem vencer em casa, o União derrotou os covilhanenses com um golo de André Carvalhas na segunda parte que permite aos insulares alimentar o sonho da manutenção.

Na primeira parte, os visitantes mostraram-se mais tranquilo e, apenas aos 22’, as redes de Vítor São Bento foram ameaçadas por um remate de Júnior Sena, sem consequências. Apesar dos “leões da serra” terem começado melhor, a formação madeirense ganhou um ligeiro ascendente e, aos 44’, Bentinho isolou Júnior Sena, que não conseguiu ultrapassar Vítor São Bento. Na resposta, Reinildo, solto de marcação perante José Chastre, rematou sobre a barra. O Covilhã foi para intervalo sem nenhum golo sofrido, mas regressou das cabinas menos acutilante. Aos 51’, Flávio Silva disparou junto à barra e mostrou que a formação madeirense queria vencer a partida. Pressionados e a explorar o contra-ataque, os serranos tentaram avançar em direção às redes de José Chastre e, aos 55’, Fatai rematou ao lado. Foi então que, aos 63’, André Carvalhas não desperdiçou a oportunidade e, na cobrança de um livre, colocou o U. Madeira na frente do marcador.

Os covilhanenses procuraram reagir, mas foram os locais que estiveram muito perto de ampliar a vantagem aos 78’, quando Júnior Sena correu sem oposição desde o seu meio-campo, mas o guardião Vítor São Bento voltou a vencer o duelo com o avançado insular. Até ao apito afinal assistiu-se a uma forte pressão do Sp. Covilhã na procura do golo do empate, contudo, todas as tentativas embateram na determinação e coesão defensiva do conjunto insular. Os comandados de José Augusto continuam num intranquilo 13º lugar, com 43 pontos, e não podem voltar a “escorregar” nas três jornadas que falta disputar sob pena de caírem na zona de despromoção. No domingo, os serranos recebem a Académica, quinto classificado, que ainda não perdeu a esperança de regressar à Iª Liga.