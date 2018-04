Secção: Região

A segunda maior feira do setor em Portugal reúne duzentos expositores entre sábado e terça-feira no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda

Portugal em destaque na Feira Ibérica de Turismo

FIT tem este ano perto de 10 mil metros quadrados de área coberta, a maior de sempre

A quinta edição da Feira Ibérica de Turismo (FIT), já considerada segunda maior feira do setor no país, a seguir à Bolsa de Turismo de Lisboa, e a única de âmbito ibérico, começa no sábado na Guarda e tem Portugal como país convidado.

Já a cidade espanhola de Salamanca será o destino convidado, estando também programados dias temáticos dedicados à cidade de Béjar (28 de abril), à região da Extremadura (29 de abril) e a Castilla Y León (1 de maio). A FIT, que termina na terça-feira e reúne operadores da área de Portugal e Espanha, conta com a participação de 200 expositores, vinte dos quais espanhóis, tendo sido recusados 126 «por falta de espaço, apesar da feira ter este ano a maior área de sempre, perto de 10 mil metros quadrados de área coberta», disse Álvaro Amaro. Regiões de turismo, agências de viagens, hotéis, termas, associações de municípios, comunidades intermunicipais, autarquias, termas, enoturismo, empresas ligadas ao desporto de aventura, gastronomia ou artesanato e organismos oficiais são alguns dos participantes da FIT 2018. «Para percorrer todo o recinto da feira o visitante terá que andar perto de um quilómetro», adianta a autarquia, que organiza o certame.

Este ano a aposta passa também pelo reforço da área de negócio e dos contactos entre agências e empresas do setor e “buyers” interessados nos destinos turísticos da Península Ibérica, numa colaboração estreita com o Turismo de Portugal. A feira abre portas às 11 horas de sábado, mas a sessão inaugural com a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, está marcada para as 15 horas. O bilhete diário custa 2 euros, o geral, para os quatro dias, 5 euros e as crianças até aos 12 anos têm entrada gratuita. Os bilhetes são vendidos no local. Quanto ao horário, o recinto situado no Parque Urbano do Rio Diz funciona das 12 às 24 horas, salvo no dia 28, em que abre às 11 horas, e no dia 1 de maio, que encerra às 20 horas.

A FIT conta também com um programa de animação diversificado, com espetáculos musicais e atividades de lazer ao longo dos quatro dias. Com este evento, a Câmara da Guarda pretende «incentivar a troca de experiências, abrindo as portas a novos mercados, bem como a produtos turísticos diferenciadores, e ainda dar a conhecer o património natural e histórico e a gastronomia, atraindo turistas, visitantes e também investidores».