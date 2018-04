Secção: Atualidade

Solar do Vinho da Beira Interior inaugurado na Guarda

Tempo de leitura: 1 m

O Solar do Vinho da Beira Interior, nova sede da Comissão Vitivinícola Regional (CVRBI), abriu hoje portas na Guarda, no âmbito das comemorações do 44º aniversário da “Revolução de Abril” na cidade.

Inaugurado pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, o edifício foi construído de raiz no jardim do Solar Teles de Vasconcelos, mais conhecido por “Quintal Medroso”, junto à Praça Velha. O projeto é do arquiteto Jorge Palma e a obra foi adjudicada à construtora O2S pelo preço de 323.440 euros, mais IVA. A sede vai centralizar todos os serviços da CVRBI, nomeadamente salas de provas e de certificação de vinhos, bem como uma loja para venda.

«A data de hoje é um marco para os vinhos da Beira Interior, que vão ter neste solar uma alavanca para a sua promoção e afirmação», afirmou João Carvalho, presidente da Comissão Vitivinícola. Por sua vez, o presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, considerou que a cidade «beneficiou com este acordo com a CVRBI» ao permitir a instalação dos serviços da Comissão Vitivinícola no centro histórico.