Secção: Atualidade

Largo 1º de Dezembro já tem nome de Joaquim Pina Gomes

Tempo de leitura: 1 m

No âmbito das comemorações do 44º aniversário da Revolução de Abril, o município da Guarda procedeu ao descerramento da placa de homenagem a Joaquim Pina Gomes, no Jardim do Largo 1º de Dezembro. Joaquim Pina Gomes, engenheiro civil de profissão, foi vereador da Câmara da Guarda entre 1941 e 1944, tendo sido presidente do município entre janeiro de 1958 e janeiro de 1966, acumulando esse cargo com o de presidente da Federação de Municípios da Beira Serra.

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.