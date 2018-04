Secção: Atualidade

Américo Rodrigues edita novo livro para crianças

Tempo de leitura: 1 m

Três crianças apresentaram esta tarde o novo livro de Américo Rodrigues na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda. Editada pela Bosq-íman:os, “A toupeira confundida” é dirigida aos mais novos e conta a história de uma toupeira a contas com um bando de pleonasmos, mas, no fundo, pretende ser uma declaração de que cada um deve seguir o seu próprio caminho da forma que melhor entender.

A obra tem o formato de uma concertina esburacada com desenhos de Maria Lino e conceção tipográfica do autor, que concebeu um projeto polissémico. “A toupeira confundida” é apresentada por Miguel Ângelo Matos, Fábio Alves e Diogo Fernandes, todos alunos do 6º ano na escola de Santa Clara, onde se têm destacado na escrita, leitura e no teatro.