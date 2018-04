Secção: Atualidade

Visita de prospetores internacionais termina com jantar-conferência no NERGA

Oriundos da Alemanha, Polónia, Marrocos e Emirados Árabes Unidos, 16 prospetores internacionais estiveram até hoje na Guarda, no âmbito do projeto “Exportar+” que se destina a incentivar as exportações e que é dinamizado pelo NERGA - Associação Empresarial da Região da Guarda.

Durante a sua presença na região, os empresários, pertencentes aos setores agroalimentar, mobiliário e madeira, metalurgia e metalomecânica e rochas ornamentais, visitaram empresas ligadas a estas áreas. O dia terminou com um fórum dedicado à internacionalização e um jantar-conferência, nas instalações do NERGA, subordinado ao tema “Oportunidades e Desafios à Internacionalização para as Empresas do Interior”, cujo orador convidado foi Jorge Seguro Sanches, secretário de Estado da Energia.

O projeto Exportar+ é promovido pelo NERGA e pela AIRV - Associação Empresarial da Região de Viseu, no âmbito de uma candidatura apresentada ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas/SIAC do CENTRO 2020. Segundo os promotores, a iniciativa «procura potenciar o sucesso da internacionalização das pequenas e médias empresas localizadas nos territórios de Viseu Dão Lafões, Beiras e Serra da Estrela, através de um melhor conhecimento sobre os mercados e do estímulo a iniciativas coletivas de cooperação inter-empresarial para a internacionalização».

